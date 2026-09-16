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Регионы России

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Число отравившихся в кафе Казани выросло до 58 человек

Число отравившихся в кафе Казани выросло до 58 человек

Заражение кишечной инфекцией связано с употреблением блюд кафе, расположенного на улице Беломорской. С 12 сентября посетители начали массово обращаться к врачам с признаками отравления.

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