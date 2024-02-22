Три передачи Минтюкова не спасли «Анахайм» от поражения в матче с «Коламбусом»

Гол Егора Чинахова помог «Коламбусу» вырвать победу в матче регулярного чемпионата с «Анахаймом». Ранним утром 22 февраля в Анахайме (штат Калифорния, США) завершился матч регулярного чемпионата, в котором местный «Анахайм Дакс» принимал «Коламбус Блю Джекетс».
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