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Яровая: каждый голос на выборах – весомый вклад в успех и развитие России

Яровая: каждый голос на выборах – весомый вклад в успех и развитие России

РИА Новости/Сергей Красноухов Заместитель председателя Госдумы Ирина Яровая отдала свой голос на избирательном участке №16 в Петропавловске-Камчатском в единый день голосования 18 сентября.

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