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Украинские войска обстреляли Кировский район Донецка «натовскими» снарядами

Представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины, сообщило, что ВСУ обстреляли Кировский район Донецка снарядами "натовского" калибра.

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