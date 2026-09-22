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Царьград

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Избирком: "Единая Россия" получила 69 мандатов в парламенте Дагестана

Избирком: "Единая Россия" получила 69 мандатов в парламенте Дагестана

Избирком Дагестана сообщает: "Единая Россия" заняла 69 из 90 мандатов в Народном собрании. В парламент также вошли "Справедливая Россия" и КПРФ.

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