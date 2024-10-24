Подготовка кадров и увеличение бюджетных мест: Андрей Травников на форуме «Учебная Сибирь» обозначил задачи развития образования

Губернатор Андрей Травников принял участие в пленарном заседании «Образование для экономики. Национальные проекты 2030: «Кадры» и «Молодежь и дети»» в ходе первого дня работы Международного форума-выставки «Учсиб-2024».
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