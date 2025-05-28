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IRONGAMERS - игры на ПК и консолях

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**Существование ремейка Persona 4 подтвердил обиженный актёр озвучки оригинал...

Существование ремейка Persona 4 подтвердил обиженный актёр озвучки оригинальной игрыИздатель и разработчик Atlus не спешит анонсировать окружённый слухами ремейк Persona 4, однако существование проекта недавно подтвердил неожиданный источник — актёр озвучки культовой японской ролевой игры.

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