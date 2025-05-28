Существование ремейка Persona 4 подтвердил обиженный актёр озвучки оригинал...

Существование ремейка Persona 4 подтвердил обиженный актёр озвучки оригинальной игрыИздатель и разработчик Atlus не спешит анонсировать окружённый слухами ремейк Persona 4, однако существование проекта недавно подтвердил неожиданный источник — актёр озвучки культовой японской ролевой игры.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)