Машина сбила самокатчика на Боссе. По словам очевидцев, самокатчик пострадал, прохожие оказывают ему первую помощь.
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Машина сбила самокатчика на Боссе. По словам очевидцев, самокатчик пострадал, прохожие оказывают ему первую помощь.
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