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В России началось вытеснение мигрантов. Пока в пилотном режиме: "Эту практику надо расширять"

В России началось вытеснение мигрантов. Пока в пилотном режиме: "Эту практику надо расширять"

Царьград Petrov Sergey/Globallookpress В России началось постепенное вытеснение мигрантов.

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