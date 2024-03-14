Яблочный уксус помогает сбросить 8 кг за 12 недель

Если верить новым исследованиям, ежедневная порция яблочного уксуса может помочь похудеть. Полные люди теряют до 1 4 фунтов (8 кг) всего за три месяца, выпивая одну порцию в 15 мл перед завтраком, пишет сегодня «Daily Mail».