Солнечное затмение в Петербурге началось. Погода ясная, разглядеть с применением техники его не сложно.
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Солнечное затмение в Петербурге началось. Погода ясная, разглядеть с применением техники его не сложно.