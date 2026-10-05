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Царьград

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Массовое паломничество в Москву: Лукашенко объяснил, зачем белорусам ВСМ

Массовое паломничество в Москву: Лукашенко объяснил, зачем белорусам ВСМ

Президент Белоруссии констатировал резкий всплеск интереса своих граждан к столице России.На фоне этого туристического бума власти двух стран готовятся связать Минск и Москву высокоскоростной магистралью (ВСМ).

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