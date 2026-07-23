Нижегородцам рассказали, как решить спор без суда

Многие споры можно решить с помощью третьей стороны без обращения в суд. Об особенностях такого инструмента, как медиация, рассказал директор ГБУ Нижегородской области «Центр правового консультирования граждан и юридических лиц» Анатолий Карсаков.
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