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Нижегородская правда

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Нижегородцам рассказали, как решить спор без суда

Многие споры можно решить с помощью третьей стороны без обращения в суд. Об особенностях такого инструмента, как медиация, рассказал директор ГБУ Нижегородской области «Центр правового консультирования граждан и юридических лиц» Анатолий Карсаков.

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