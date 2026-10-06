TVcenter.ru
Главная
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ОпросыОпросыБлогерыБлогерыПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

TVcenter.ru

1 049 подписчиков

«Мне так удобно»: дочь Ихтиандра Ирина Коренева о театре, сыне и жизни без мужа

«Мне так удобно»: дочь Ихтиандра Ирина Коренева о театре, сыне и жизни без мужа

«Я эгоистка, мне удобно» — так Ирина Коренева объясняет, почему уже много лет живёт одна. Ей 59 лет, у неё взрослый сын Егор и двое внуков, а за плечами — короткий брак и целая жизнь в театре.

Вернуться к статье
Новый комментарий от пользователя

Комментариев ещё нет

Напишите комментарий, будьте первым