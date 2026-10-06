«Мне так удобно»: дочь Ихтиандра Ирина Коренева о театре, сыне и жизни без мужа

«Я эгоистка, мне удобно» — так Ирина Коренева объясняет, почему уже много лет живёт одна. Ей 59 лет, у неё взрослый сын Егор и двое внуков, а за плечами — короткий брак и целая жизнь в театре.
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