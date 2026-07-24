Регион 29
Главная
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ОпросыОпросыБлогерыБлогерыПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Регион 29

152 подписчика

Свыше 1200 операций в год спасают жизни пациентов в нейрохирургии Первой городской больницы им. Волосевич

Свыше 1200 операций в год спасают жизни пациентов в нейрохирургии Первой городской больницы им. Волосевич

Здесь лечат самые сложные патологии: от инсультов и травм позвоночника до удаления опухолей мозга.Особое место занимает борьба с глиомами и менингиомами.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии