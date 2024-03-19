В России стартовали продажи игрового смартфона Tecno Pova 6 Pro 5G со светодиодной п...

В России стартовали продажи игрового смартфона Tecno Pova 6 Pro 5G со светодиодной подсветкой корпусаБренд смартфонов и умных устройств Tecno объявил о старте смартфона Pova 6 Pro 5G, который не так давно был представлен на выставке MWC 2024.