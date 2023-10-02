Генпрокурор США пригрозил отставкой в случае вмешательства Байдена в дела Трампа

Генеральный прокурор Соединенных Штатов Меррик Гарленд пригрозил уйти в отставку в случае вмешательства действующего американского президента Джо Байдена в дела, возбужденные в отношении бывшего хозяина Белого дома Дональда Трампа.
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