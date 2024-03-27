Мэр Москвы назвал количество пострадавших при нападении на «Крокус Сити Холл», остающихся в столичных больницах

После нападения боевиков ИГ (запрещено в РФ как террористическая организация) на ТРЦ «Крокус Сити Холл» в подмосковном Красногорске, многие пострадавшие были направлены на лечение в медицинские учреждения Москвы.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии