Уральская короткометражная лента о фронтовых агитбригадах времен Великой Отечественной войны поборется за статуэтку «Орфей» на ХХV Всероссийском телевизионном конкурсе «ТЭФИ Регион».
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