Генпрокуратура направила запрос о признании Пугачевой иноагентом 

В Кремле также прокомментировали слухи о вероятности признания Пугачевой иноагентом. Генпрокуратура РФ направила официальный запрос в Минюст РФ, потребовав признать российскую певицу Аллу Пугачеву иноагентом.
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