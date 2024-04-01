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В Госдуме предложили индексировать зарплаты на двойную величину инфляции

В Госдуме предложили индексировать зарплаты на двойную величину инфляции

В России рассматривается идея связать индексацию заработных плат с двойной величиной инфляции, установленной Росстатом в конце года Законопроект с поправками в Трудовой кодекс был подготовлен к внесению в Госдуму фракцией ЛДПР под руководством Леонида Слуцкого, сообщают «Известия».

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