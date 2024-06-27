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Колокольцев призвал ООН дать оценку удару ВСУ по Севастополю

Колокольцев призвал ООН дать оценку удару ВСУ по Севастополю

Глава МВД РФ Владимир Колокольцев в ходе встречи с замгенсека Организации Объединённых Наций Жан-Пьером Лакруа призвал дать оценку со стороны организации ударам Вооружённых сил Украины по крымскому полуострову.

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