В наше время ведьмы не сидят на болотах. Они идут в ногу со временем и осваивают современные профессии: становятся курьерами, как главная героиня Mika and the Witch’s Mountain, или продают зелья в Little Witch in the Woods.
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