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"Большой шухер" затронул Францию. Хазин был прав - надо было сразу сдаваться

"Большой шухер" затронул Францию. Хазин был прав - надо было сразу сдаваться

Крушение Европы под давлением США неминуемо. Но Макрон, по всей видимости, решил ещё побарахтаться. Он подставил собственного премьера, но вряд ли это поможет избежать "большого шухера", который неминуемо надвигается.

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