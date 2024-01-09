"Большой шухер" затронул Францию. Хазин был прав - надо было сразу сдаваться

Крушение Европы под давлением США неминуемо. Но Макрон, по всей видимости, решил ещё побарахтаться. Он подставил собственного премьера, но вряд ли это поможет избежать "большого шухера", который неминуемо надвигается.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии