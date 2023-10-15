"Ибо неча." Только что Басманный суд послал троих "сподвижников" на нары. Четвертая на очереди. Обвинение любопытное.
Арестована вся команда адвокатов Haвального*
Комментарии
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Arkadij Bokov
Чушь!
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26 мин.
ШКИПЕР
Всех этих адвокатов к Анальному на зону, будет бригада по рукавиц, Лёха - бригадир .
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16 мин.
С
Станислава
Не нравится власть катись из России, ТОЛЬКО ГДЕ ТАКОМУ УРОДУ МОГУТ ДАТЬ КАНДИДАТА НАУК КРОМЕ ТОБОЙ НЕ ЛЮБИМОЙ РОССИИ?
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13 мин.
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