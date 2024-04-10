России придется победить Антанту

АндрейБорков

Что такое сейчас Англия и Франция в военном плане? Не сказать, что это совсем ни чего, но и не супер-державы. Во первых для полного уничтожения обоих этих участников новой Антанты необходимо 3-4 "Посейдона" и от 10 до 15 МБР типа "Тополь М", "Ярс" и т.п. При этом средства ПРО(ПВО) этих стран смогут поразить не более 20% МБР, про "Посейдоны" даже говорить не стоит, таких средств ни у Англии ни у Франции нет о слова СОВСЕМ. Единственным препятствием на пути уничтожения этих бывших когда то великих держав, при официальном их объявлении ВРАГАМИ России и агрессивными их действиями в отношении России, будут только наши олигархи, чиновники и депутаты с сенаторами у которых в Англии и Франции заводы, дома, проходы, бабло в банках, дети в Сорбонах и Принстонах и далее по списку. Но именно эти олигархи, чиновники, депутаты и сенаторы могут быть причиной ПОРАЖЕНИЯ РОССИИ в противостоянии с Англией и Францией. А ведь там, в Англии и Франции про это все знают и пользуются этим и будут пользоваться, и ведь их надежда на то, что они справятся с Россией имеет под собой реальную основу! По этому, что бы нам победить в противостоянии с Англиями, Франциями и прочей гей-ро братией необходимо в первую очередь избавиться от людишек во власти и при капиталах, которые Россию продадут, купят и снова продадут, но уже дороже!