Судьба «Титаника»: компания, построившая знаменитый лайнер, сама идет ко дну после удара финансового «айсберга»

Компания Harland and Wolff, одна из крупнейших судостроительных компаний Великобритании, на верфи которой в 1912 году был построен легендарный пассажирский пароход «Титаник», перейдет под внешнее управление.
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