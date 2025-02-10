Москва запускает акцию "Помощь нашим героям" к 80-летию Победы в ВОВ

Москва начинает акцию "Помощь нашим героям" перед 80-летием Победы в ВОВ. Молодежь от 18 до 35 лет призвана поддержать ветеранов Москвы и Подмосковья, помогая в быту и сопровождая на праздники, а также создавая документальные фильмы.