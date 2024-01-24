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Китай

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В Беларуси стартует патриотический трудовой проект "Зимний маршрут"

Минск, 23 января /Синьхуа/ -- В Беларуси с 25 января стартует четвертый сезон республиканского патриотического трудового проекта "Зимний маршрут", который посвящен 80-летию освобождения Беларуси от немецко-фашистских захватчиков.

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