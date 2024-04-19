Томенко рассказал, как решат проблему с центральным водоснабжением в селе на Алтае

Сейчас только треть жителей Славгородского пользуются центральным водопроводом Губернатор Алтайского края Виктор Томенко после личного приема граждан рассказал о том, как власти решат проблему с центральным водопроводом в селе Славгородское.
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