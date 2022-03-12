«Гризлис» в матче с «Никс» обновили рекорд сезона НБА по блок-шотам

Игроки «Мемфиса» общими усилиями обновили рекорд сезона НБА по количеству блок-шотов за матч. Во встрече с «Нью-Йорком» (118:114) баскетболисты «Гризлис» сделали 16 блок-шотов.

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