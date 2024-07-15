Лицо «поплыло»: как убрать признаки старения в зависимости от веса

Борьбу с морщинами многие считают заранее проигранной или слишком дорогостоящей. При этом домашние методы не дают нужного эффекта, а косметические процедуры помогают только на время и не решают проблему в корне.
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