Самые вредные продукты в 2023 году

Питание современного в человека в ХХI веке претерпело существенные изменения. Стремительный темп жизни привел к нарушению режима приёма пищи: к перекусам и перехватам набегу или в перерывах между срочными делами.
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