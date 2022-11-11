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Льюис Хэмилтон: «Ферстаппен может гордиться проделанной работой»

Льюис Хэмилтон похвалил Макса Ферстаппена за выступления в сезоне-2022.  Пилот «Мерседеса» признал великолепные выступления гонщика «Ред Булл», который по ходу сезона одержал рекордные 14 побед.

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