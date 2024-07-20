РИА Новости: ВСУ отозвали самолеты и вертолеты с Купянского направления

Начальник расчета противовоздушной обороны «Тор-М2» группировки войск «Запад» с позывным «Паук» заявил, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) в значительной степени отказались от использования самолетов и вертолетов на Купянском направлении из-за наличия плотной системы противовоздушной обороны.