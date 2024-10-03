БАЗА 211- ВОЕНН...
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БАЗА 211- ВОЕННАЯ ИСТОРИЯ

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ДИАСПОРЫ ГОТОВЯТ АГЕНТОВ ИЗ МИГРАНТОВ. РОССИЮ ОПУТЫВАЕТ "СЕРАЯ СЕТЬ"

ДИАСПОРЫ ГОТОВЯТ АГЕНТОВ ИЗ МИГРАНТОВ. РОССИЮ ОПУТЫВАЕТ "СЕРАЯ СЕТЬ"

Недавняя история с удивительным смягчением приговора мигранту из Таджикистана, дважды изнасиловавшему 16-летнюю девушку, в очередной раз показала: не всё в порядке с адекватным наказанием для "иностранных специалистов".

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Комментарии
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TF
Tatyana Fedotova
Доказано изнасилование? Кастрировать. И всё. А судить нужно тех, кто допустил, что диаспоры смеют что то вякать. Диаспоры? Это вообще что? Это зачем?
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17 час.
Игорь Сипкин
Диаспоры- это национальные ОПГ (узбекская, таджикская, азербайджанская, армянская и т.д.), имеющая &quot;крышу&quot; силовиков и купленных чиновников, депутатов и судей, имеющей своих людей в правительстве.
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15 час.

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