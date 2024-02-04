Гагаузия отметила День национального единства

2 февраля 2014 года в Гагаузии прошли всенародные референдумы, на которых подавляющее большинство жителей автономии высказались за статус самоопределения Гагаузской автономии и евразийской интеграции Республики Молдова.
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