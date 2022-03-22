Наш потерянный мир

33 809 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Константин Самарин
    Поляки- вояки... Да кто только их не бил.. Армия Лукашенко просто разгонит  войско польское ссаными тряпками.Бросок на Брест и...
  • Андрей Корольков
    Конечно русские виноваты, водка то российская.В кортеж Байдена ...
  • Елена Верия (Безденежных)
    Байдену НИКОГДА верить нельзя! НИКОГДА!!! Он нагнетает поляков и снабжает их оружием... Нужно быть всем начеку!Бросок на Брест и...

Британские наемники на Украине могли стать жертвами собственных гаджетов

Британские наемники на Украине могли стать жертвами собственных гаджетов

Продолжают появляться новые подробности нашумевшей ракетной атаки на Яворовский полигон. В результате удара ракетами «Калибр» по разным данным погибло от 35 до 180 человек, в том числе иностранных наемников, приехавших воевать на стороне ВСУ.

Вернуться к статье
Обсудить

Картина дня

наверх