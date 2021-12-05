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В Ростовской области перед судом предстанет бывший сотрудник налоговой инспекции, обвиняемый в злоупотреблении должностными полномочиями

В Ростовской области перед судом предстанет бывший сотрудник налоговой инспекции, обвиняемый в злоупотреблении должностными полномочиями

Главным следственным управлением Следственного комитета Российской Федерации завершено расследование уголовного дела в отношении бывшего заместителя начальника налоговой инспекции по Октябрьскому району города Ростова-на-Дону Александра Скрипникова.

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