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Срок давности по исполнительному производству: сколько лет приставы могут взыскивать долг

В 2026 году россияне стали активнее гасить просроченные долги без суда — за первое полугодие так поступило 525 тысяч человек [1] .

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