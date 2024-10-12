Известны подробности о третьем поколении хэтчбека DS3

Компания Stellantis собирается представить в 2026 году новое, третье по счету поколение модели DS3. Машина должна вернуться к своим корням, отказавшись от не совсем удачной городской формулы вседорожника в кузове Crossback.
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