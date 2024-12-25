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Петербургский дневник

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Беженец из Новотроицкого: солдаты ВСУ убили жителя села из-за автомобиля

Беженец из Новотроицкого: солдаты ВСУ убили жителя села из-за автомобиля

Его родители оказались в больнице Украинские военнослужащие убили жителя села Новотроицкое (село на юго-западе от Красноармейска в Херсонской области) из-за автомобиля, об этом РИА Новости сообщил житель села Владимир.

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