В Брянской области беспилотники ВСУ сбросили три боеприпаса на приграничные села

Всё произошло накануне вечером в Климовском районе. Примерно в одно и то же время два неустановленных боеприпаса были сброшены с БПЛА на посёлок Луговой (1,4 км от границы) и один - на посёлок Забрама (950 м от границы), - сообщил 13 июня телеграм .