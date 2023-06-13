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В Брянской области беспилотники ВСУ сбросили три боеприпаса на приграничные села

В Брянской области беспилотники ВСУ сбросили три боеприпаса на приграничные села

Всё произошло накануне вечером в Климовском районе. Примерно в одно и то же время два неустановленных боеприпаса были сброшены с БПЛА на посёлок Луговой (1,4 км от границы) и один - на посёлок Забрама (950 м от границы), - сообщил 13 июня телеграм .

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