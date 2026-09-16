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Аргументы недели

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После 9-го класса — в никуда: в Эстонии украинские подростки не смогли продолжить обучение

После 9-го класса — в никуда: в Эстонии украинские подростки не смогли продолжить обучение

Украинские школьники в Эстонии остались без места после 9-го класса из-за незнания языка. Министр образования Эстонии Кристина Каллас рассказала, что часть подростков не смогла продолжить обучение после 9-го класса — они так и не освоили эстонский на нужном уровне.

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