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РЖАКА

187 536 подписчиков

Жуля

Жуля

Про одну маленькую, но смелую собаку и одного опытного, но неженатого кинолога. "Да, и в гневе я бываю кусача"                                                                              (Одной милой леди посвящается) Был у меня знакомый, сосед этажом ниже, Валера-кинолог.

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