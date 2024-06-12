Про одну маленькую, но смелую собаку и одного опытного, но неженатого кинолога. "Да, и в гневе я бываю кусача" (Одной милой леди посвящается) Был у меня знакомый, сосед этажом ниже, Валера-кинолог.
Жуля
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Про одну маленькую, но смелую собаку и одного опытного, но неженатого кинолога. "Да, и в гневе я бываю кусача" (Одной милой леди посвящается) Был у меня знакомый, сосед этажом ниже, Валера-кинолог.
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