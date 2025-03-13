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Пронедра

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Стоит копейки, а убирает желтизну с пластика за секунды: дешевое средство, которое быстро отбелит предметы на кухне и оконные рамы

Стоит копейки, а убирает желтизну с пластика за секунды: дешевое средство, которое быстро отбелит предметы на кухне и оконные рамы

Стоит копейки, а убирает желтизну с пластика за секунды: дешевое средство, которое быстро отбелит предметы на кухне и оконные рамы Ольга БезродняяПроблема пожелтевшего пластика на кухне — это распространённое явление, которое расстраивает многих домохозяек.

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