Стоит копейки, а убирает желтизну с пластика за секунды: дешевое средство, которое быстро отбелит предметы на кухне и оконные рамы Ольга БезродняяПроблема пожелтевшего пластика на кухне — это распространённое явление, которое расстраивает многих домохозяек.