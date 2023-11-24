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Школьники из районов Орловской области поднялись на воздушном шаре и прыгнули с парашютом на выставке «Россия»

Школьники из районов Орловской области поднялись на воздушном шаре и прыгнули с парашютом на выставке «Россия»

Ребята из отдалённых районах Орловщины побывали на выставке-форуме «Россия» на ВДНХ. Старшеклассники Урицкого, Сосковского и Шаблыкинского районов, а также их педагоги и родители посетили выставку «Россия» в Москве.

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