Школьники из районов Орловской области поднялись на воздушном шаре и прыгнули с парашютом на выставке «Россия»

Ребята из отдалённых районах Орловщины побывали на выставке-форуме «Россия» на ВДНХ. Старшеклассники Урицкого, Сосковского и Шаблыкинского районов, а также их педагоги и родители посетили выставку «Россия» в Москве.
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