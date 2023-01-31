Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

97 подписчиков

Чемпионат России. «Уральский трубник» сыграет с «Водником», «СКА-Нефтяник» встретится с казанским «Динамо» и другие матчи

1 февраля пройдут очередные матчи чемпионата России по хоккею с мячом.  Чемпионат России Первый этап Уральский трубник – Водник – 11.

Вернуться к статье

Картина дня

наверх