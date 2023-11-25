ХАМАС передал Красному Кресту вторую группу израильских заложников

Global Look Press/Yousef Masoud/Keystone Press Agency Военное крыло палестинского движения ХАМАС "Бригады аль-Кассама" заявило, что передало Красному Кресту 13 израильских заложников и семь иностранных граждан.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии