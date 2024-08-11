Госавтоинспекция предупреждает о возможных трудностях на въезде в Красноярск со стороны Дивногорска

Госавтоинспекция предупредила о возможных трудностях на въезде в Красноярск со стороны Дивногорска. Для уменьшения пробок рекомендуется избегать поездок в вечернее время, когда движение особенно интенсивное.
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